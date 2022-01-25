Мэр южноуральского ЗАТО, готовившийся к выборам, стал фигурантом уголовного дела

Мэра Снежинска подозревают в халатности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник, 24 января, главу Снежинска Игоря Сапрыкина вызвали на допрос в Следственный комитет России.

Чиновник обвиняется в халатности. Уголовное дело было возбуждено по факту вырубки зеленых насаждений в водоохранной зоне по материалам прокурорской проверки.

Надзорное ведомство установило, что в 2018 году городские власти заключили с одним из предпринимателей договор аренды земельного участка рядом с озером Сунгуль. Бизнесмен планировал организовать на нем яхт-клуб. В ходе строительных работ и вырубили растительность. Однако во время проверочных мероприятий выяснилось, что часть участка расположена на территории лесного фонда.

Впрочем, в СКР решили, что согласовавший договор аренды и разрешение на строительство чиновник просто не знал о том, что частично он расположен на землях лесфонда. Поэтому, вполне возможно, суд ограничится лишь штрафом.

Однако эта история, скорее всего, поставит крест на планах Игоря Сапрыкина переизбраться на должность главы Снежинска. Между тем, в марте этого года у него истекают полномочия, и городское собрание депутатов уже объявило о приеме заявок от претендентов на участие в выборах мэра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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