Французские, но немецкие и специально для русских: в Челябинске открылась выставка «Отмеряющие время» (ФОТО)

В государственном исторического музея Южного Урала открылась выставка «Отмеряющие время». В экспозиции представлены часы и календари из собственных фондов музея, частных коллекций и музея часового завода «Молния».

Как рассказала РИА «Новый День» куратор выставки Анна Мошарова, первые часы появились в музее через несколько лет после его открытия – в середине 20-ых годов прошлого века. С них, по сути, и началась коллекция часов, которая сейчас насчитывает около 800 экспонатов. Это были уникальные часы из пальмового дерева – даже большая часть механизма у них деревянная.

Один из самых старых экспонатов – солнечные часы конца XIX – начала ХХ веков: своеобразный гаджет для путешественников того времени – стрелка складывается, а под ней был компас.

Еще один «возрастной» и очень любопытный экспонат: часы якобы французской фирмы «Le Roi a Paris». Такая компания действительно существовала – аж с конца XVIII века и была очень популярна, но к этим часам отношения не имела.

«На самом деле такие часы производили, по сути, для Российской империи в Германии, – рассказала хранитель коллекции Алена Уразаева. – Они были очень востребованы, но стоили гораздо дешевле оригинальной французской продукции. И пользовались в России большим спросом. По все видимости, марка «Le Roi a Paris» не была зарегистрирована в Германии, поэтому немцы спокойно использовали имя знаменитой фирмы».

Любопытные образцы предоставил для экспозиции часовой завод «Молния». Например, «танковые» часы, на основе которых завод выпускал и гражданскую продукцию.

А эти часы в конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века были очень популярны у советских автомобилистов: их называли «авиационными». Умельцы умудрялись ставить их на приборную панель своего автомобиля – это был предмет особой гордости.

Эти часы ставились в правительственные ЗиСы.

В музее часового завода «Молния» хранится большая личная коллекция часов, собранная Николаем Патоличевым (первый секретарь Челябинского обкома и горкома партии в 1942 – 1946 годах). Данный экспонат из этого собрания.

Любопытные часы, изготовленные специально для вахтовиков:

Всего на выставке представлено около 150 часов и 50 календарей.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

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