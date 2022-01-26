26 января ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Нужна ли киберспортсменам физическая нагрузка» с участием председателя Челябинского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Ивана Забирко и руководителя региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Александра Беленкова (пресс-центр «Гранада Пресс»)