26 января ожидаются следующие события – Челябинск

26.01.2022, среда
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07:30 Челябинск – Выезд аккредитованных представителей СМИ в Карабаш для освещения рабочей поездки полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера (место сбора: правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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09:00 Челябинск – Открытие поликлиники для пациентов с коронавирусной инфекцией (ул. Воровского, 9а). При входе будут проверяться QR-коды
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10:00 Челябинск – Литературная игра «В сказку с цветиком-семицветиком» (библиотека №20 «Новосинеглазовская», ул. Челябинская, 22)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Нужна ли киберспортсменам физическая нагрузка» с участием председателя Челябинского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Ивана Забирко и руководителя региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Александра Беленкова (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Час памяти «Знать и помнить!», посвященный годовщине Блокады Ленинграда (библиотека №22 имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Урок памяти «Блокадный хлеб», исторический экскурс «Помнить и никогда не забывать», патриотическая беседа «Дети блокадного Ленинграда» (библиотека №19 «Локомотивная», ул.Шарова, 64)
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15:00 Челябинск – Поэтическая летопись блокадного Ленинграда (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:30 Челябинск – Пресс-конференция «АиФ-Челябинск», посвященная теме детской смертности в школах (мероприятие пройдет на платформе ZOOM)
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16:00 Челябинск – «Никто не забыт, ничто не забыто» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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16:00 Челябинск – Вечер творчества Валерия Ободзинского «Эти глаза напротив», посвященный 80-летию артиста (библиотека №26 им. Л. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Творческий вечер писателя Айвенго Сиразитдинова, посвященный его 80-летию (Литературная гостиная Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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