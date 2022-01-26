Без интриги: в Законодательном собрании Челябинской области появился руководитель аппарата

Конкурс на пост руководителя аппарата южноуральского парламента не принес сюрпризов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, победителем конкурса на замещение должности руководителя аппарата представительного органа региона стала первый заместитель управляющего делами губернатора и областного правительства Нана Швелидзе.

Такое решение было принято по итогам собеседования с кандидатами.

Напомним, к участию в конкурсе были допущены шесть претендентов. Однако на тестирование явились лишь трое из них: начальник информационно-аналитического управления ЗСЧО Елена Ильюшина, юрист Александр Лебедев и Нана Швелидзе.

При этом наиболее вероятными претендентом считалась Швелидзе, работавшая с губернатором Текслером еще в Норильске. Появление в числе кандидатов Ильюшиной для кого-то стало неожиданностью, а кто-то расценил это как попытку экс-спикера ЗСЧО Владимира Мякуша сохранить свое влияние на депутатов. Ранее эту роль приписывали экс-помощнице Мякуша Анне Алдониной, но она на конкурс не заявилась.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»