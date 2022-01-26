Выявляемость коронавируса на Южном Урале приблизилась к 1 тысяче в стуки

В Челябинской области за сутки выявлено 957 новых случаев коронавируса, в том числе у 148 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 11 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 156 тысяч 716 инфицированных. 7 тысяч 722 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 440).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»