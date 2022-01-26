Организатор психологического тренинга ответит в суде за тяжкие травмы 12-летнего челябинца

В Челябинске направлено в суд уголовное дело о получении школьником тяжкого вреда здоровью при проведении психологического тренинга.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.
По версии следствия челябинка, возглавляя ООО «Опыт и молодость», в помещениях дома №20 по улице Худякова в Челябинске организовала проведение детских тренингов, включавших выполнение упражнений на игровом оборудовании. Среди прочего, они должны были способствовать формированию доверия между участками тренинга.
В августе 2020 года 12-летний школьник, не проинструктированный о технике безопасности, не имея защитного и страховочного оборудования, находясь на веревке, закрепленной на детской спортивной площадке между деревьями на высоте не менее 140 сантиметров, потерял равновесие и упал спиной на твердую площадку, получив тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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