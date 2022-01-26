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Среда, 26 января 2022, 09:58 мск

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Сотрудникам мэрии Челябинска разрешили вернуться на рабочие места

Сотрудникам администрации Челябинска разрешили вернуться на рабочие места.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром полиция попросила чиновников покинуть помещения и выйти на улицу. Пресс-служба рассказала об этом около 11 часов. А уже к 11:20 представители ведомств экстренного реагирования закончили проверку здания.

Официальных комментариев по поводу случившегося до сих пор нет.

Челябинск, Павел Зварзин

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