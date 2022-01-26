В Челябинске четыре пункта сдачи бесплатных ПЦР-тестов на коронавирус

В Челябинске открыли два новых пункта сдачи бесплатных ПЦР-тестов на коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сдать анализы можно в городской клинической больницы №6 (ул. 50 лет ВЛКСМ – 29, работает ежедневно с 10:00 до 15:00) и в городской клинической больницы №8 (ул. Горького – 18, работает ежедневно с 10:00 до 15:00).

Ранее были открыты пункты на базе поликлиники № 2 «Областной клинической больницы № 3» (пр. Победы – 376 В, работает ежедневно с 10:00 до 15:00) и в городской клинической больнице №1» (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной, работает ежедневно с 10:00 до 15:00).

Пройти обследование могут все желающие без признаков вирусной инфекции. «Это, к примеру, южноуральцы, кто находился в контакте с больным COVID-19 либо кому необходим тест для поездки», – пояснили в региональном минздраве. С собой необходимы паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

С первыми признаками заболевания рекомендовано оставаться дома и вызывать врача.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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