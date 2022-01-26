В Златоусте приостановили работу одного из отделений больницы

В Златоусте на неделю закрыли офтальмологическое отделение больницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, Златоустовский городской суд признал ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст» виновным в нарушении требований пожарной безопасности и приостановил деятельность офтальмологического отделения медучреждения на семь суток.

Такое решение судья после того, как в ходе проверки соблюдения противопожарных норм было повторно установлено, что на пути эвакуации в тамбуре здания отсутствует аварийное освещения, а стены первого этажа покрашены «краской с неопределенными свойствами пожарной опасности».

В судебном заседании представитель больницы с обстоятельствами дела согласился, пояснив, что в учреждении стараются соблюдать меры пожарной безопасности, но на устранение выявленных нарушений не хватает бюджетных средств.

«Суд при назначении наказания учел тот факт, что нарушения пожарной безопасности в офтальмологическом отделении – объекте с круглосуточным пребыванием стационарных больных и медицинского персонала, создают угрозу жизни и здоровью находящихся там людей в случае возникновения пожарной ситуации. Признав вину учреждения, суд постановил приостановить деятельность отделения на срок семь суток», – рассказали в службе судебных приставов.

25 января постановление поступило на принудительное исполнения в отдел судебных приставов по Златоусту и Кусинскому району, где возбуждено исполнительное производство. В этот же день судебные приставы ознакомили руководство больницы с процессуальными документами и опечатали здание. Сохранность печатей будет контролироваться до окончания срока административного приостановления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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