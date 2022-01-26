Челябинцы смогут улететь из родного аэропорта в Воронеж и Анапу

Перевозчики анонсируют новые направления вылета из челябинского аэропорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», через несколько месяцев компания Red Wings запускает рейсы из Челябинска в Воронеж и Анапу.

Субсидированные полеты в Воронеж стартуют с 4 мая этого года. Самолеты будут вылетать из Челябинска по средам и субботам. Цена билета в одну сторону с ручной кладью начинается от 4 тысяч 50 рублей. За багаж придется доплатить еще 700 рублей. Авиарейсы планируется выполнять на самолетах «Сухой Суперджет» вместимостью до 100 пассажиров.

Полеты из Челябинска в Анапу перевозчик намерен начать с 4 июня, также на «Суперджетах». В неделю запланирован один рейс – по субботам. За 3,5 часа лета южноуральцам необходимо будет заплатить 7,8 тысячи рублей, если они смогут обойтись ручной кладью. За полет в одну сторону с багажом придется выложить 9,3 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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