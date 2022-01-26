Дюжина южноуральцев выступят за сборную России на Олимпиаде в Пекине

Стал известен полный список участников Олимпиады от Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов, которые представят страну на зимней Олимпиаде в Пекине. От Челябинской области на главных стартах четырехлетия выступят двенадцать спортсменов в пяти видах спорта.

В состав сборной России вошли южноуральцы Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева (конькобежный спорт), Екатерина Ефременкова (шорт-трек), Сергей Глухов и Дмитрий Миронов (керлинг), Игорь Омелин и Анастасия Чирцова (фристайл, дисциплина «ски-кросс»), Александра Глазкова (фристайл, дисциплина «хаф-пайп»), а также Сергей Телегин, Егор Яковлев, Артем Минулин и Андрей Чибисов (хоккей).

Также в Пекин в качестве запасного игрока отправится нападающий челябинского «Трактора» Владимир Ткачев и воспитанники челябинской хоккейной школы «Трактор» Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Побороться за олимпийские награды в сноуборде сможет уроженка Магнитогорска Полина Смоленцова.

Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. В 15-ти зимних видах спорта будет разыграно 109 комплектов наград.

Челябинск, Виктор Елисеев

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