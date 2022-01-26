В Челябинске открыли первую COVID-поликлинику: пациентов с симптомами коронавируса принимают на первом этаже грязелечебницы (улица Воровского – 9а).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поликлиника открылась в понедельник, но два предыдущих дня работала в тестовом режиме. За это время было осмотрено более 100 пациентов, у каждого пятого кодвид подтвердился.

В поликлинике обративших осматривает врач, делается экспресс-тест, при необходимости берут материалы на ПЦР-анализ и анализ крови.

При положительном эксперсс-тесте пациенту выдают первоочередные лекарства и открывают больничный. Потом всю информацию о нем передают в поликлинику по месту жительства – дальше наблюдать больного должен участковый врач.

Пока в COVID-поликлинике работает 8 кабинетов, специалисты могут принимать до 350 человек в день, Учреждение работает с 9:00 до 18:00. Обратиться может любой житель Челябинской области: при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Если поток пациентов будет большой, число врачей в поликлинике обещают увеличить.

Кроме того, на следующей неделе COVID-поликлиники планируется открыть в ГКБ №2, в Чурилово, а также в Магнитогорске.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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