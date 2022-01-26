В суд Миасса направили уголовное дело южноуральца, выбросившего собутыльницу в окно

Прокуратура Миасса направила в суд уголовное дело об убийстве женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего ранее судимого местного жителя.

Следствием установлено, что 4 ноября 2021 года, находясь в одной из квартир в Миассе, распивая спиртные напитки в малознакомой компании, мужчина поругался с 43-летней женщиной. В ходе ссоры он подтащил собутыльницу к окну и выбросил ее с высоты четвертого этажа. От полученных многочисленных телесных повреждений женщина скончалась в больнице.

Ранее южноуралец уже был судим за разбойное нападение, освободился из мест лишения свободы в 2020 году.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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