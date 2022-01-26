В СИЗО Магнитогорска нашли мертвым задержанного, подозревавшегося в педофилии

В Челябинской области выясняют обстоятельства смерти заключенного следственного изолятора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело 42-летнего задержанного обнаружили в одной из камер следственного изолятора №2 в Магнитогорске во вторник, 25 января. В СИЗО магнитогорца препроводили за несколько дней до этого.

По информации пресс-службы ГУФСИН Челябинской области, в учреждении по факту смерти обвиняемого начата проверка.

В следственном управлении СКР по Челябинской области заявили, что пока нет оснований говорить о криминальном характере смерти заключенного. В камере он находился один.

Известно, что южноуральцу было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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