В СИЗО Магнитогорска нашли мертвым задержанного, подозревавшегося в педофилии

В Челябинской области выясняют обстоятельства смерти заключенного следственного изолятора.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело 42-летнего задержанного обнаружили в одной из камер следственного изолятора №2 в Магнитогорске во вторник, 25 января. В СИЗО магнитогорца препроводили за несколько дней до этого.
По информации пресс-службы ГУФСИН Челябинской области, в учреждении по факту смерти обвиняемого начата проверка.
В следственном управлении СКР по Челябинской области заявили, что пока нет оснований говорить о криминальном характере смерти заключенного. В камере он находился один.
Известно, что южноуральцу было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и в отношении лица, не достигшего 14 лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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