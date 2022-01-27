27 января ожидаются следующие события – Челябинск

27.01.2022, четверг
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10:00 Челябинск – Чемпионат Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по лыжным гонкам: эстафетная гонка – четыре этапа по пять километров (Карпов пруд)
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10:30 Челябинск – Выезд на место проведения санитарно-оздоровительных работ на территории городского бора. В рамках мероприятия специалисты лесного хозяйства расскажут по какому принципу деревья попадают в рубку, какие лесохозяйственные работы необходимо проводить в бору и о планах лесовосстановления на 2022 год (Челябинский городской бор)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция о старте тестового режима подачи заявлений на зачисление в первый класс в электронной форме (ИА «Первое областное»)
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11:00 Челябинск – Первая пресс-конференция нового начальника ГУ МВД России по Челябинской области Михаила Скокова (универсальный спортивный комплекс (УСК) ГУ МВД области, ул. Васенко, 27 – ул. Карла Маркса, 78/1)
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11:00 Челябинск – Вакцинация подростков от COVID-19 (школа №15, ул. Ширшова, 9)
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11:00 Челябинск – Прямая линия с заместителем руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Андреем Жариковым, посвященная изменения законодательства о землепользовании с 1 июля 2021 года (пресс-центр «АиФ-Челябинск»)
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14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Декларационная кампания 2022 года» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по рисунку в технике Эбру (от турецкого слова ebri – «воздушные облака») в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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16:00 Челябинск – Презентация сборника «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2022»: к 60-летию издания (Концертный зал им. С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
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19:00 Челябинск – Премьера интеллектуального командного турнира «Brainshaker» (Информационный центр по атомной энергии, ул. Энгельса, 107)
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