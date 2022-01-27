27 января ожидаются следующие события – Челябинск

10:30 Челябинск – Выезд на место проведения санитарно-оздоровительных работ на территории городского бора. В рамках мероприятия специалисты лесного хозяйства расскажут по какому принципу деревья попадают в рубку, какие лесохозяйственные работы необходимо проводить в бору и о планах лесовосстановления на 2022 год (Челябинский городской бор)