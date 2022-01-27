КСП Челябинской области: чиновники не горят желанием общаться с южноуральцами

Муниципальные власти не торопятся открываться перед жителями Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, анализ открытости органов исполнительной власти муниципальных образований региона показал, что средний уровень их открытости составил 3,024 единицы, или 36,9% от максимально возможного уровня (8,190 единицы).

Напомним, эту работу аудиторы регионального правительства начали после признания главы Южного Урала Алексея Текслера, что многие чиновники всячески избегают общения с жителями.

В ходе исследования сотрудники контрольно-счетной палаты оценили содержание официальных сайтов муниципальных властей, их взаимодействие со СМИ, публикуемые на официальных порталах открытые данные, реагирование чиновников на информационные запросы южноуральцев, использование местными органами власти социальных сетей, работу с обращениями граждан и деятельность общественных советов.

В итоге наибольшую оценку получили мэрия Кыштыма (6,002 единицы, или 73,3% от максимального значения), власти Троицка (5,229 единицы, или 63,8%) и Увельского района (4,724 единицы, или 57,7%).

Наименьшую оценку получили Кизильский район (1,841 единицы, или 22,5%), Локомотивный городской округ (1,726 единицы, или 21,1%) и Чебаркуль (1,657 единицы, или 20,2%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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