В Магнитогорске задержали «телефонных террористов»

Жителей Магнитогорска задержали за ложное сообщение о минировании школ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий ведомства, а также совместных с полицией и Росгвардией следственно-оперативных мероприятий возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Магнитогорска, анонимно сообщивших минировании объектов социальной инфраструктуры.

По версии следствия, речь летом прошлого года южноуральцы из хулиганских побуждений сообщили о бомбах, якобы размещенных в школах города.

В отношении магнитогорцев возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Им грозит до двух миллионов рублей штрафа либо лишение свободы на срок до десяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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