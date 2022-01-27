Челябинская область занимает последние места в России по доверию населения полиции

Жителей Магнитогорска задержали за ложное сообщение о минировании школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам опроса, проведенного в 2021 году, область оказалась на 75 месте по доверию, на 80-м – по эффективности работы и на 84-м из 85 по защищенности населения.

«Это говорит о том, что где-то мы недорабатываем», – прокомментировал ситуацию начальник Главного управления МВД по Челябинской области Михаил Скоков. И добавил, что поставил задачу в течение года повысить доверие людей к полиции.

Челябинск, Оксана Азарова

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