За сутки больше тысячи южноуральцев заболели COVID-19

За сутки на Южном Урале выявлен 1221 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 27 января подтверждены 157 тысяч 937 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1 тысяча 221 новое подтверждение (из них 161 – среди школьников).

Выписаны 12 человек. ️Больных COVID-19 – 6 тысяч 930 южноуральцев.

Умерли 5 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 7 тысяч 727 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 445).

Челябинск, Виктор Елисеев

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