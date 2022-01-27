На Южном Урале вынесли приговор сотруднице налоговой, работавшей по поддельному диплому

В Магнитогорске вынесен приговор бывшей сотруднице налоговой инспекции, трудившейся по поддельному диплому.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал 44-летнюю горожанку виновной в использовании заведомо поддельного официального документа.

Установлено, что в 2016 году женщина устроилась в районную налоговую инспекцию, предоставив в отдел кадров липовый диплом о средне-специальном образовании, наличие которого было обязательным для должности инспектора-делопроизводителя.

«Использование поддельного документа позволило подсудимой на протяжении 5 лет работать на указанной должности», – рассказали в надзорном ведомстве.

Суд приговорил бывшего налогового инспектора к 6 месяцам ограничения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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