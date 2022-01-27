Чиновники бегут из южноуральского минстроя на фоне новых уголовных дел

Следователей заинтересовали действия южноуральских чиновников по контролю за долевым строительством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник управления капитального строительства министерства строительства Челябинской области Вячеслав Коробейников покинул свой пост по собственному желанию.

Произошло это во время расследования нового уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленных сотрудников ведомства. При этом расследование непосредственно касается круга вопросов, которые до лета прошлого года курировал уволившийся чиновник.

Уголовное дело возбуждено по факту халатности. Следователи считают, пишет «Знак.ком», что недостаточный контроль за действиями застройщиков со стороны регионального минстроя мог стать одной из причин кризиса на рынке долевого строительства Южного Урала в 2014-2020 годах.

В СКР предполагают, что чиновники не предпринимали всего комплекса мер реагирования, когда замечали риски неисполнения застройщиками обязательств по договорам долевого строительства. В ходе расследования изучаются документы и данные, касающиеся всех громких скандалов с обманутыми дольщиками. В материалах дела фигурируют проекты «Академ Риверсайд», «Чурилово Lake City», дома, строившиеся многочисленными компаниями холдинга Александра Сребрянского и многие другие.

Между тем, именно Коробейников курировал вопросы долевого строительства в региональном минстрое.

Напомним, это далеко не первые уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников минстроя. Так, сейчас в судах рассмотрения дожидаются уголовные дела в отношении заместителей министра строительства региона Татьяны Антоновой и Ивана Белавкина, обвиняемых в получении взяток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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