Задержан высокопоставленный чиновник минстроя Челябинской области

Силовики задержали начальника одного из управлений министерство строительства Челябинской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник управления государственного строительного надзора южноуральского минстроя Евгений Ефименко задержан по подозрению в получении взяток.
Чиновника задержали сотрудники ФСБ России. Также в управлении сегодня, 27 января, проходят обыски.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. Речь о ненадлежащем исполнении чиновниками минстроя обязанностей по государственному строительному надзору в части проектов долевого строительства жилых домов, что стало одной из причин кризиса обманутых дольщиков в 2014-2020 годах.
Челябинск, Виктор Елисеев
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