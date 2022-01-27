В центре Челябинска созданы первые платные парковки

В Челябинске созданы первые платные парковки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, распоряжение, утверждающее перечень платных парковочных пространств, подписала глава города Наталья Котова. В ближайшие полгода они будут работать в тестовом режиме без взимания платы.

В настоящий момент для пилотного проекта определены три территории:

Парковка от дома №2 до дома №5 по улице Площадь Революции. Число машиномест – 116.

Парковка вдоль Сквера на Площади Революции со стороны Челябинвестбанка. Число машиномест – 142.

Парковка вдоль Сквера на Площади Революции со стороны Главного управления ЮУЖД. Число машиномест – 44.

Размещение платных парковок предусмотрено в центральной административной части города и не затронет жилые кварталы.

Муниципальным заказчиком по содержанию данных объектов выступит комитет дорожного хозяйства. Фактической реализацией займется компания-инвестор, которая уже реализовала аналогичные проекты в Москве, Казани, Екатеринбурге и других городах. Условия и стоимость платных парковок в Челябинске будут соответствовать действующим в соседних крупных городах.

В ближайшее время будут внесены необходимые изменения в нормативные документы. Кроме того, ведется разработка мобильного приложения, с помощью которого по истечении тестового периода будет производиться оплата парковки на обозначенных пространствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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