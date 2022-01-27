В Миассе завкафедрой вуза подозревают в получении взяток

В Челябинской области заведующий кафедрой филиала вуза подозревается в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении заведующего кафедрой филиала высшего учебного заведения в Миассе.

По данным следствия, в 2019 году преподаватель получил от одного из своих студентов более 62 тысяч рублей за сдачу экзаменов по различным учебным дисциплинам без фактической проверки знаний.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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