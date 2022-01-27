Южноуральцы переходят с фитнес-трекеров на умные часы

Специалисты МегаФона проанализировали рынок носимых устройств по итогам 2021 года. В Челябинской области смарт-часы заняли 53% рынка, впервые опередив фитнес-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 56% до 47%.

С января по декабрь челябинцы приобрели в 1,5 раза больше умных часов в натуральном выражении, чем годом ранее. В денежном эквиваленте – в 3 раза. Средняя стоимость этих устройств составила 11,5 тысяч рублей.

Рост спроса и перераспределение рынка аналитики связывают с появлением бюджетных моделей, сопоставимых по стоимости с флагманскими браслетами, а также более комфортным взаимодействием с часами за счет большого экрана.

«Фитнес-трекеры ещё в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году, в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73%», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Пиковые продажи умных часов и фитнес-трекеров наблюдались накануне Международного женского дня, а также перед Новым годом. Детские умные часы россияне приобретали ко Дню знаний и к новогодним праздникам.

Абсолютным лидером продаж в категории умных часов стал Apple, который занял 38% рынка в штуках. Далее следуют Samsung и Huawei, на которые пришлось 14% и 10% соответственно. Потребители делали выбор в пользу Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite.

В категории фитнес-трекеров лидирует Xiaomi c долей 62%. Далее следуют Honor (13%) и Huawei (10%). В тройку популярных устройств попали Xiaomi Mi Band 5 и 6 серий, а также Huawei Band 6.

Челябинск, Павел Зварзин

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