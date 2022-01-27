Лидер профкома «Мечел-Кокса» вышла на пикет у приемной Путина в Москве

Председатель профкома ООО «Мечел-Кокса» провела акцию протеста в Москве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дарья Алексеева сегодня, 27 января, вышла на одиночный пикет у приемной президента России.

«На Челябинском металлургическом комбинате и «Мечел-Коксе» нарушаются законы Российской Федерации. Избранных представителей работников не допускают до рабочих мест, – цитирует челябинку профсоюзная газета «Солидарность». – Нет возможности в полной мере вести контроль за соблюдением трудового законодательства. На активных членов профсоюза идет давление. И все это происходит на фоне увеличивающегося производственного травматизма».

Напомним, в прошлом году рабочим «Мечел-Кокса» повысили заработную плату после довольно жесткого противостояния с представителями профсоюза. Помимо повышения зарплат, профком настаивал на улучшении условий труда и расширении социальных гарантий. В конце года пропуск Алексеевой на предприятие был заблокирован, а ее кабинет опечатан.

Челябинка считает действия администрации завода незаконными. В свою очередь, в компании заявили, что полномочия Алексеевой истекли в связи с увольнением.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»