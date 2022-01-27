Южноуральцы отдали телефонным мошенникам более 1 млрд рублей

1 млрд 200 млн рублей перечислили южноуральцы телефонном мошенникам в минувшем году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из этой суммы возвращено всего 2,4%, или 27 млн рублей.

По словам начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаила Скокова, на долю телефонных мошенников приходится почти треть всех зарегистрированных преступлений. Раскрывать их сложно, так как часто мошенники либо звонят из-за границы, либо хорошо шифруются.

«Выход один – профилактическая работа, – заявил Скоков. – Мы опросили жертв, выяснилось, что большая часть была не в курсе схем мошенничества».

Начальник южноуральского главка анонсировал крупномасштабную разъяснительную кампанию.

Челябинск, Оксана Азарова

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