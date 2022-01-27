Новый начальник южноуральской полиции пообещал тотальный контроль за работой следователей и коррупционные дела

Новый руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков пообещал установить тотальный контроль за работой следователей и усиление борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на первой пресс-конференции в роли начальника южноуральского главка Скоков попросил журналистов рассказать, какие проблемы в работе полиции видит пресса.

На претензию к квалификации следователей, он ответил: нужен тотальный контроль за ведением уголовных дел – за сроками, следственными мероприятиями, их полнотой. Создавать специальные контролирующие подразделения Скоков не собирается – просто нужно мобилизовать тех, в чьи обязанности входит эта работа.

«Дисциплина среди личного состава оставляет желать лучшего, – признал начальник главка. – Руководители, сотрудники которых допустили нарушения, будут нести за строгую ответственность, так как все эти случаи, пьяные ДТП и прочее, происходят по какой-то причине, и, в том числе, из-за отсутствия контроля, контроль нужен во всем».

Скоково обещал добиться, чтобы у южноуральцев не было поводов жаловаться на нерасторопность полиции: наряд должен выезжать на место в течение трех минут после поступления вызова. Будет контролироваться, сколько времени потрачено на дорогу, какие мероприятия проведены на месте. В случае нарушения регламента буде проводиться проверка. Правда, в патрульно-постовой службе южноуральской полиции, сотрудники которой и выезжают на большинство вызовов, ощущается дефицит кадров (что отчасти и объясняет, почему полиция так долго едет на вызов), но и с этой проблемой генерал-лейтенант обещает справиться, доведя число вакансий до «рабочей отметки» в 1,5% – 2%.

Анонсировал Скоков и новые коррупционные дела. В последнее время большинство подобных преступлений на Южном Урале выявляет ФСБ.

Челябинск, Оксана Азарова, Евгений Полак

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