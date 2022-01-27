Депутат требует проверить систему мониторинга воздуха в Челябинске

Депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина направила региональному прокурору обращение с просьбой дать оценку работе Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на этой неделе челябинцы обратили внимание на «странное» поведение сайта, где в режиме реального времени публикуются данные о наличии в воздухе вредных веществ.

24 января сайт показал 13-кратное превышение концентрации этилбензола (относится к умеренно опасным веществам), зафиксированное датчиками на улице Горького. Через час сайт извещал уже о трехкратном превышении. А 25 января сайт и вовсе отключили.

26 февраля сервис возобновил работу. Но теперь график предваряет предупреждение: «Данные наблюдений не проконтролированы, не могут применяться для официальных целей».

В минэкологии региона отключение сайта объяснили техническими работами.

Однако горожан такое объяснение не устроило.

«Направила обращение прокурору Челябинской области К.К. Габриеляну с просьбой принять меры прокурорского реагирования по поводу работы Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинска (feerc.ru)», – рассказала Елена Вахтина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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