Южноуральские чиновники отказываются расселять общежитие, которое заливает 10 лет

Жители бывшего общежития в Троицке 10 лет живут между страхами перед потом и пожаром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в многоквартирном доме №9 по улице Дерибаса в Троицке уже который год протекает крыша. В любой момент из-за короткого замыкания может начаться пожар. Но ни ремонта, ни расселения они до сих пор не дождались. Об этом троичане рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Вы ждете, когда случится пожар и погорят семьи с детьми? – обращается к губернатору жительница бывшего общежития. – Сказали, наша общага очень даже пригодна для жизни и не подходит под расселение. Люди отключили свет на нижних этажах, чтоб не загореться, а у всех плиты, а кушать готовить как, скажите, пожалуйста? Куда жаловаться, чтоб на нас обратили внимание?»

К обращению прикреплено видео, снятое почти год назад – в феврале 2021-го. Перед зрителем ролика привычно проплывают стены с облупившейся штукатуркой, спутанные провода и вода, капающая сквозь прохудившуюся крышу прямо на них. Голос за кадром рассказывает, что вода проходит дом насквозь – с пятого до первого этажа.

Проблему не могут решить уже десять лет, но за все это время ни ремонта, ни переселения южноуральцы не дождались.

И в ближайшее время вряд ли дождутся. В мэрии Троицка заявляют, что аварийным здание не признано, а значит, в программе переселения жильцов дома нет. В опубликованном на сайте Регионального оператора капитального ремонта Челябинской области краткосрочном плане ремонтных работ на 2022-2024 годы адреса бывшего общежития тоже нет. Там, правда, оговаривается, что в настоящий момент эти планы корректируются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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