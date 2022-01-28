28 января ожидаются следующие события – Челябинск

28.01.2022, пятница

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой «Итоги 2021 года»

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как защититься от коронавируса» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Старт областной добровольческой гражданско-патриотической акции студенческих отрядов Челябинской области «Уральский десант» (территория хоккейной коробки клуба «Политехник», около общежития ЮУрГУ №6, пр. Ленина, 80А)

16:00 Челябинск – «Новый год по-восточному» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10А)

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