Число вновь заболевших ковидом на Южном Урале за сутки выросло на 36%

В Челябинской области за сутки выявлено 1 тысяча 656 новых случаев коронавируса. Это на 36% больше, чем днем ранее. Среди вновь заболевших 223 школьника, что на 38,5% больше предыдущего показателя.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 6 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 159 тысяч 595 инфицированных. 7 тысяч 733 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 451).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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