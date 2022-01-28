ЮУрГУ отказывается от дистанта

В Южно-Уральском госуниверситете отменяют дистанционное обучение.

Как сообщили РИА «Новый День» в вузе, согласно приказу ректора, с 31 января занятия будут проходить преимущественно очно в соответствии с расписанием. Студенты и преподаватели должны быть в масках. Подчеркивается: студентов с признаками инфекционных заболеваний (кашель, температура, насморк) к занятиям не допустят.

Занятия по физической культуре будут организованы в малых группах и, в основном, на улице. Исключения сделаны для поточных лекций с численностью трех и более групп в потоке: их будут проводить в дистанционном формате.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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