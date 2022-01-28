Доля подтвержденного «омикрона» в Челябинской области не превышает 5 процентов

В Челябинской области выявлено всего 42 случая заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Южном Урале по-прежнему не диагностируют «омикрон» – анализы отправляют в лабораторию Росприроднадзора в Тюмень. Всего было отправлено 960 проб от заболевших коронавирусом. Новый штамм, отличающийся высоким уровнем контагиозности, подтвердился в 4,4%.

При этом заболеваемость коивдом в Челябинской области стремительно растет: выявляемость пошла вверх 16 января и за прошедшие 12 дней увеличилась более чем в 8 раз. Осенью, когда в регион пришел штамм дельта», такого роста не отмечалось ни в процентах, ни в абсолютных показателях.

На сегодняшний день максимум суточной заболеваемости предыдущей волны коронавируса превышен в 2,5 раза. Почему это происходит, если доля «омикрона» пока мала, в министерстве здравоохранения Челябинской области объяснить не смогли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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