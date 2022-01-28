Около 10% южноуральских школьников не посещают учебные заведения

Более 46 тысяч южноуральских школьников, или около 10%, не принимают сегодня участие в очном образовательном процессе. Об этом сообщила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на картин по гриппу и ОРВИ отправлено 1 тысяча 476 классов, полностью закрыто 18 школ – в основном, небольших.
57 классов отправлены на изоляцию в связи с выявленным у учеников ковидом.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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