За счет Турции: в Челябинской области снизилась инфляция

На исходе 2021 года на Южном Урале зафиксировали снижение инфляции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ РФ, в декабре 2021 года годовая инфляция на Южном Урале снизилась до 6,7% после 6,9% в ноябре. На замедление годового роста цен во многом повлияло изменение спроса южноуральцев на отдых внутри страны и за рубежом.

По мере удовлетворения в ноябре повышенного спроса на предновогодние туры в Турцию, в декабре жители области реже покупали путевки в эту страну. Кроме того, для туристов стали доступны и другие зарубежные направления. «В условиях постепенного восстановления внешнего туризма, уменьшился спрос на услуги челябинских санаториев. А вместе с ним снизился и годовой темп прироста цен на них. Здесь также сыграл роль эффект высокой базы 2020 года, когда из-за ограничений на выезд за рубеж жители региона более активно отдыхали в местных пансионатах. В целом инфляция в сфере услуг снизилась на 0,9 процентных пункта и составила 4%».

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в декабре по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменился и составил 8,69%. При этом внутри группы динамика цен на основные продукты питания была разнонаправленной.

Основной проинфляционный вклад внесло ускорение годового роста цен на продукты переработки зерновых и мучные изделия. В частности, на фоне увеличения издержек региональных предприятий пищевой промышленности на закупку муки, тары и упаковки, оплату ГСМ и логистику, повысились годовые темпы прироста цен на хлеб и макароны.

При этом из-за смещения сезонности снизились годовые темпы прироста цен на тепличные овощи. По причине более холодной, чем обычно, осени 2021 года сезонный рост стоимости огурцов и помидоров за счет увеличения затрат на отопление теплиц произошел раньше, чем в 2020 году: в сентябре-октябре, а не в ноябре-декабре.

Стоит вспомнить и об изменении ситуации с ценами на такие овощи, как картофель, капуста, морковь. После снятия нового урожая цены на них снизились не столь значительно, как в предыдущие годы. Это даже спровоцировало конфликт между производителями и торговыми сетями, пригрозившими начать закупку овощей в соседних государствах. Так что после слишком незначительной осенней ценовой коррекции (по сути, «осенние» цены оказались близки к уровню зимы 2020-2021 годов) в декабре ценам расти было уже просто некуда.

Дополнительное дезинфляционное влияние также оказало расширение предложения томатов, обусловленное поступлением продукции из стран СНГ в связи со снятием ограничений на их поставки в Россию с ряда крупных предприятий ближнего зарубежья.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 6,51% в декабре после 6,59% в ноябре. Сокращение спроса на отдельные медицинские товары, в связи с улучшением эпидемической обстановки в декабре 2021 года, привело к замедлению годового роста цен по ряду медикаментов, включая витамины, отхаркивающие и жаропонижающие средства, маски.

Введение летом 2021 года таможенных пошлин на вывоз отдельных видов пиломатериалов способствовало росту предложения древесины на внутреннем рынке при некотором сокращении спроса на нее к концу года. В результате продолжилось снижение годовых темпов удорожания таких строительных материалов, как обрезная доска и древесно-стружечные плиты. Также вследствие сокращения издержек на сырье уменьшился годовой темп прироста цен на корпусную мебель.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4,0% – 4,5% к концу этого года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Отметим, что в конце 2020 года инфляция в России в 2021 году прогнозировалась не выше 4%, а по итогам первого полугодия прогноз был скорректирован до 5,8%. В итоге годовая инфляция в целом по стране превысила 8%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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