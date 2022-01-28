В Челябинской области возбудили дело после сброса в Течу отходов птицефабрики

Минэкологии Челябинской области начало административное расследование после жалоб южноуральцев на останки птиц в реке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, специалисты регионального государственного экологического надзора выехали в село Муслюмово на место несанкционированного сброса воды в реку Теча.

Ранее местные жители рассказали, что водоем переполнен отходами животноводческого производства. На трубу, сливающую отходы местной птицефабрики, южноуральцы натянули рыболовную сеть, а потом сняли весь «улов».

«На последней встрече с жителями Муслюмовского сельского поселения представители птицефабрики обещали, что в Течу крупные отходы теперь не будут выливаться, так как есть способ этого избежать. Течу продолжают загаживать крупными отходами», – возмутились южноуральцы.

В минэкологии региона заявили: факт сброса подтвердился. По итогам рейда для установления виновных лиц возбуждено административное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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