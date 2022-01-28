Прокуратура нашла нарушения в документах аукциона о «челябинских» китах

Прокуратура нашла нарушения в организации торгов по установке скандальной композиции на набережной Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документации по торгам на установку снискавшей скандальную славу инсталляции допущены нарушения. Это следует из официального ответа прокуратуры Челябинска.

Напомним, на новой набережной реки Миасс (у знаменитого недостроя) установили арт-объект – трех китов из нержавейки и пластика. Выяснилось, что из городского бюджета за эту инсталляцию должны заплатить 9,7 млн рублей. Челябинцы возмутились. А после того, как в китайском интернет-магазине нашли похожих китов, но за 600 долларов, грянул скандал, который докатился до Москвы. В ситуацию решила вмешалась прокуратура Челябинской области. Служебную проверку начала и администрация города. Впрочем, китов демонтировали, не дожидаясь результатов расследования, что только подлило масла в огонь возмущения горожан.

Две недели назад глава Челябинска Наталья Котова на еженедельном аппаратном совещании озвучила результаты служебной проверки: «При разработке концепции праздничного светового оформления города главным архитектором не в полной мере были учтены пространство, на котором планировалась установка арт-объекта, материалы и особенности конструкции, что повлекло приобретение объекта, не отвечающего функциональным и эстетическим требованиям, – скороговоркой произнесла мэр. – Так как главный архитектор не обеспечил должным образом выполнение задачи по надлежащему формированию архитектурной среды, ему объявлено дисциплинарное взыскание – выговор».

Прокурорская проверка также выявила нарушения. Так, в ответе городской прокуратуры журналисту и общественнице Алине Жестовской говорится: «При проверке документации об аукционе выявлены нарушения, допущенные при определении начальной максимальной цены контракта, а также описании объекта закупки».

По результатам проверок два чиновника привлечены к дисциплинарной ответственности, уточнили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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