Молодой южноуралец отправился в колонию за четыре десятка краж из магазинов

В Челябинской области вынесли приговор молодому человеку, совершившему больше 40 краж из магазинов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кыштымский городской суд признал 22-летнего местного жителя виновным в мелких хищениях, кражах, грабеже и побоях.

Установлено, что с июля по октябрь 2021 года молодой человек совершил 42 эпизода хищения имущества из сетевых магазинов.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

При совершении краж южноуралец прятал в одежде продукты питания и спиртные напитки и выносил их без оплаты. Нашли молодчика лишь с помощью камер видеонаблюдения.

Кроме того, в указанный период в одну из ночей южноуралец пробрался в помещение кафе, откуда вынес деньги и продукты, совершил открытое хищение в одном из магазинов города, а также избил своего знакомого.

Ущерб от его действий оценили в 41 тысячу рублей.

Вину в совершении преступлений молодой человек признал в полном объеме. С учетом непогашенной судимости за совершение аналогичного преступления ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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