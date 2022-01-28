После гибели малыша в огне возбудили второе уголовное дело. Фигуранты – работники соцслужб Южного Урала

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников социальных служб, у которых на учете состояла семья ребенка, погибшего на пожаре.

Как сообщал ранее «Новый День», трагедия произошла в четверг, 27 января, в одном частных домов Южноуральска. В огне погиб четырехлетний мальчик. Еще двое детей оказались в больнице.

По предварительным данным, погибший – тот самый мальчик, которого минувшим летом нашли спящим на дороге. Ребенка недалеко от Южноуральской ГРЭС нашел велосипедист. Мужчина отвез малыша домой, но вместо благодарности родители обругали спасителя и вытолкали за дверь. Позже мать мальчика заявила, что во всем виновата ее дочь, которая пошла гулять с братом и бросила его.

Выяснилось, что семья, в которой трое несовершеннолетних, состоит на учете в управлении соцзащиты, мать страдает психиатрическим заболеванием. В 2020 году она дважды привлекалась за ненадлежащее воспитание детей. И после июльского инцидента поднимался вопрос об ограничении ее в родительских правах. Но, видимо, вопрос так и повис в воздухе.

По факту гибели четырехлетнего южноуральца следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сегодня в следственном управлении СКР по региону сообщили о новом уголовном деле. «По данным следствия работниками социальных служб ненадлежащим образом был организован надзор за семьей, в которой воспитывался ребенок. Во время пожара ребенок находился в квартире без взрослых. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", – уточнили в силовом ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и должностные лица социальных служб, у которых на учете состояла семья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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