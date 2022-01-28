В Челябинской области поезд врезался в легковушку

На Южно-Уральской железной дороге товарняк наехал на легковой автомобиль.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, авария произошла сегодня, 28 января, в 11:05 по местному времени на перегоне Жукатау – Ункурда.
«Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – уточнили представители ЮУЖД.
По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет. Схода подвижного состава не произошло. На движение других поездов ДТП не повлияло.
Челябинск, Виктор Елисеев
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