Челябинская область никак не может достичь 60%-ного порога вакцинации от ковида

Челябинская область никак не может достичь 60%-ного порога вакцинации от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день привито 58,5% взрослого населения. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов. Ревакцинацию прошли около 280,5 тысяч человек.

Коллективный иммунитет с учетом переболевших составляет 61,4%. Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин поставил задачу довести коллективный иммунитет к февралю до 90%. На местах с этим поручением не справились. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, озвученным 2 дня назад, сегодня уровень иммунитета в среднем по стране составляет 64,2%. Челябинская область не дотягивает даже до это показателя.

Напомним, в области началась вакцинация от ковида подростков. На сегодняшний день согласие на прививку предоставили родители 1 тысячи 700 школьников.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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