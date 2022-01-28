Замминистра строительства Челябинской области продлили срок содержания в СИЗО

Первого замминистра строительства Челябинской области оставили в СИЗО.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 28 января, Центральный районный суд Челябинска продлил первому замминистра строительства региона Ивану Белавкину меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, чиновника задержали 3 июня прошлого года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с декабря 2020 года по март 2021 года Белавкин получил взятку в 1 миллион 175 тысяч рублей от организации, выполнявшей капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.
В декабре расследование уголовного дела было завершено.
Начало судебного заседания запланировано на 14 февраля.
Челябинск, Виктор Елисеев
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