29-31 января ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Занятие «Tape art» (или скотч-арт) для детей от 4 до 9 лет в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)