29-31 января ожидаются следующие события – Челябинск

29.01.2022, суббота
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10:30 Челябинск – Торжественное открытие Первого областного форума для педагогов дополнительного образования (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс для маленьких любителей искусства и лекция о Кандинском как синестетике в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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12:00 Челябинск – Занятие «Tape art» (или скотч-арт) для детей от 4 до 9 лет в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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14:00 Челябинск – Лекция «Цвет и музыка в творчестве Василия Кандинского» в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению календаря в технике штамповки в рамках выставки «Гвидо Рени и искусство Италии в XVII в.» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А)
30.01.2022, воскресенье
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12:00 Челябинск – Торжественное открытие чемпионата Детской хоккейной лиги Южного Урала с участием генерального директора хоккейного клуба «Трактор» Ивана Савина (площадка СШОР «Трактор», ул. Савина, 1)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная XVIII церемонии вручения Народной премии «Светлое прошлое» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, первый этаж, конференц-зал «Золотой»)
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14:00 и 18:00 Челябинск – Бесплатные показы фильма «Аркаим: колесница времени» (кинотеатр им. Пушкина, ул. Пушкина, 64)
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15:00 Челябинск – Первое в 2022 году собрание клуба «Читающий ЛИС». Тема обсуждения – мультфильм «Клаус» (библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
31.01.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая теме пожаров в жилых помещениях, с участием заместителя начальника ГУ МЧС России по Челябинской области – начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы Эдуарда Дорожкина и заместителя министра общественной безопасности Челябинской области Валерия Устинова (пресс-центр «АиФ-Челябинск», по адресу ул. Российская, 67, 9 этаж)
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14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Рынок недвижимости Челябинской области в 2021 году» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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