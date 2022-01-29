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Вакцинация детей началась

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Суббота, 29 января 2022, 10:55 мск

Новости Челябинск

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В Челябинской области за сутки выявлено почти 2,5 тысячи заболевших коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено 2 тысячи 484 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 263 школьника.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 10 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 162 тысячи 77 инфицированных. 7 тысяч 743 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 461).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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