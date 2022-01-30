Число заболевших ковидом южноуральских школьников за сутки выросло в 2 раза

В Челябинской области за сутки выявлено 3 тысячи 223 новых случаев коронавируса, это на 30% больше, чем накануне. Среди заболевших 557 школьников, что более чем в 2 раза превышает вчерашний показатель.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 10 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 165 тысяч 300 инфицированных. 7 тысяч 753 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 471).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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