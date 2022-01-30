Правительство Челябинской области решает, переводить ли школы на дистант

Вопрос о переводе южноуральских школ на дистант будет обсуждаться в понедельник, 31 января. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рост заболеваемости ковидом среди школьников начал фиксироваться с 19 января. За прошедшие 10 дней число вновь заразившихся выросло в 69 раз. Вчера было выявлено 557 новых случаев – это больше, чем общий показатель заболеваемости в половине регионов России (взрослые и дети вместе).

Если в целом за декабрь коронавирусом, согласно официальной статистике, заболели 38 южноуральских школьников, то за неполный январь (учитывая, что первые 10 дней дети были разобщены) – уже 1 тысяча 749.

Вопрос, стоит ли все школы переводить на дистанционное обучение, обсудят завтра на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, 25 января губернатор Алексей Текслер заявлял, что переводить учебные заведения на дистант не планируется.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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