Челябинску обещают ночные автобусы

В Челябинске появились «вечерние маршруты», а через пару лет городу обещают даже ночные автобусы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема работы общественного транспорта по вечерам, точнее – его отсутствие не решалась в городе десятилетиями. Транспорт из центра переставал ходить в отдаленные районы около 20 часов (а, например, на ЧМЗ – вообще после 6 вечера).

Невероятно расплодившиеся в городе маршрутки ситуацию не улучшали: вечером пассажиропоток резко снижается, и возить «воздух» никто не хочет – миниавтобусы попросту уходят с маршрута. Поскольку городские власти неоднократно заявляли, что ничего с маршрутками поделать не могут, рассчитывать, что их позиция изменится, не приходится.

Кого-то спасали трамваи, которые, хотя и с большими интервалами, но ходили на железнодорожный вокзал и обратно до 23 часов. Очень редко в таком графике работали и троллейбусы.

«Ленинский район после 10 вечера только ими и живёт, – написал в соцсетях один из горожан. – До реформы 8-ой троллейбус собирал народ из центра даже в 11 вечера, и народа было прилично.

Загулявшиеся по Кировке люди топали к Кубе и разъезжались на трамваях по домам. Как ни странно, в Ленинский реальнее всего было дождаться ныне (почти) отмененный 8 трамвай».

Тем, кто пытался около 10 вечера уехать куда-нибудь с Алого поля, везло меньше: горожане уже пару лет жалуются, что трамвай в это время не дождаться. Автобусы №15 и №16 в последний рейс отправляются около 21:00, №4 – около 22:00, №64 должен ходить примерно до 23:00, но не всегда соблюдает расписание.

Согласно новому графику, у автобусов №2, троллейбусов №№10,14,19 предусмотрены рейсы с отправлением, например, от ПКиО после 23 часов. Автобусы №№4,16, 81 должны отправляться в последний рейс от этой остановки примерно в 22:30. По 1 – 2 трамвая должны после 22:00 пройти через Алое поле по маршрутам №17 и №20.

У трамваев, идущих с вокзала, расписание еще интереснее. Так, последний рейс маршрута №3 предусматривает отправление с вокзала в 23:57, с ЧМК – в00:18; маршрута №16 – с улицы Чичерина в 22:59, с вокзала – в 01:11; маршрута №18 – из Ленинского района – в 22:10, с ЧМК – в 22:27; маршрута № 22 – с улицы Чичерина в 23:43, из Ленинского района – в 00:10.

Автобус №18 должен отправляться с вокзала в 23:15; №64 – в 23:40.

«Одна из задач реформы обеспечить горожан транспортом в ранние утренние и поздние вечерние часы по ключевым магистральным направлениям. В первом январском этапе это уже начали реализовывать», – поясняют в миндортрансе региона.

Соблюдается ли новое расписание – другой вопрос. «Автобус №33 (должен ходить до 22:26 от ПКиО – прим. РИА «Новый День») опять не ходит по расписанию именно в вечерние часы», – жалуются горожане.

Тем не менее, в рамках реформы Челябинск может дожить и до «службы совы» – так в других странах называют общественный транспорт, работающий ночью. Правда, чаще всего ночные маршруты организуют только в столицах. Но, например, в Германии, Китае, Индии и США ночные автобусы ходят во многих больших городах.

«Ночной общественный транспорт – это вовсе не какая-то роскошь, а необходимость. Люди должны чувствовать себя комфортно в городах и иметь возможность круглые сутки передвигаться по нему. Это инфраструктура, такая же, как и дороги, – отмечает урбанист, автор паблика «Город для людей» Аркадий Гершман. – Нужно осознать, что города вымирают по ночам не из-за того, что все люди спят, а из-за того, что перемещаться на большие расстояния можно, считай, двумя способами: личный автомобиль и такси. Оба варианта подходят далеко не всем. Конечно, ещё есть такие варианты как пешком и на велосипеде, но мы их опустим, ибо очень немногие могут ими воспользоваться, да и зимой не комильфо.

Пустой город, в свою очередь, заполняется асоциальными элементами общества, отсюда и преступность. Итог: нормальным людям становится страшно выходить из дома по ночам. Согласитесь, это плохо.

Но зато если создать условия (инфраструктуру) для беспрепятственного передвижения людей по ночам(если при этом всё организовать должным образом), то люди «оживят» ночной город. В след за этим перестроятся и бизнес – бОльшее количество заведений начнёт работать до позднего вечера и по ночам. Таким образом, можно будет декриминализировать город (не полностью, конечно)».

Однако в России ночные маршруты есть пока лишь в Москве.

Схема с официального сайта Мосгортранса

Там эта сеть развита очень хорошо, однако в других городах ночной общественный транспорт представлен лишь единичными маршрутами – в основном, в аэропорт или к крупным промышленным предприятиям с круглосуточным циклом.

Но, например, в Челябинске к таковым можно отнести лишь автобус №1, соединяющий вокзал и аэропорт – с 1:30 он ходит каждый час, но затрагивает малую часть города. Есть еще автобус №45, однако у него ночью всего один рейс.

В миндортрансе обещают, что ситуация изменится: «Через пару лет появятся и ночные маршруты. Наработки по их трассировке и едином месте пересадки в центре уже есть», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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