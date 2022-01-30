На Южном Урале не хватает специалистов для борьбы с пандемией

В Челябинской области в разгар пандемии не хватает терапевтов. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сфере здравоохранения региона работают около 10 тысяч врачей и 26 тысяч фельдшеров и медсестер. Для того чтобы закрыть дефицит кадров, необходима еще 1 тысяча человек.

Больше всего не хватает терапевтов, педиатров и врачей общей практики, что создает дополнительные проблемы в разгар эпидемии коронавируса, так как именно эти специалисты должны заниматься диагностикой и лечением этой инфекции.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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