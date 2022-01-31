В Челябинске начали тестировать электронную систему зачисления в 1-ый класс

В Челябинске начинают тестировать электронную систему подачи заявлений в 1 класс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году, по предварительным данным, в школу в первый раз пойдет около 17,5 тысяч юных челябинцев. В течение ближайшего месяца (с 31 января по 28 февраля) их родители могут потренироваться подавать заявление на зачисление в 1 класс, заполняя необходимую форму на сайте городского управления образования.

Подчеркивается, что система работает в тестовом режиме, то есть реального зачисления на основе заполненных до 28 февраля заявлений не будет.

Официальное зачисление в 1-ые классы начнется с 1 апреля: сначала будут приниматься заявления от семей, зарегистрированных на закрепленной за школой территории, с 6 июля можно будет записать ребенка в учебное заведение не по месту регистрации (если в выбранной школе остались места).

Подавать заявления можно будет через информационную систему «Образование в Челябинской области», региональный или всероссийский порталы госуслуг. После получения подтверждения о принятии заявки родителям придется самим прийти в школу и принести необходимые для зачисления документы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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